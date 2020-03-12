Появились первые фото с заседания по делу матери, напавшей на двоих детей
Сегодня в Казани проходит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери, которая напала с ножом на собственных детей, а потом пыталась покончить жизнь самоубийством.
«Реальное время» публикует первые кадры из зала суда.
Напомним, что трагедия произошла в одном из домов на улице Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат выжил.
Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. Выживший мальчик на днях покинул больницу, полностью восстановившись.
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