Появились первые фото с заседания по делу матери, напавшей на двоих детей

Фото: realnoevremya.ru Екатерина Аблаева

Сегодня в Казани проходит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери, которая напала с ножом на собственных детей, а потом пыталась покончить жизнь самоубийством.



«Реальное время» публикует первые кадры из зала суда.

Напомним, что трагедия произошла в одном из домов на улице Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат выжил.

Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. Выживший мальчик на днях покинул больницу, полностью восстановившись.

