В Кремле заявили, что поправка Терешковой о президентских сроках была неожиданностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля поправка депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, позволяющая действующему президенту участвовать в выборах главы государства, была новой инициативой.

Он отметил, что о предложении в Кремле узнали, смотря трансляцию в онлайн-режиме.

«Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн», — сказал Песков. (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право выступать с законодательными инициативами. «В данном случае она, как и иные депутаты, реализовала это свое право законное», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что введение в законопроект о поправках в Конституцию предложения об обнулении президентских сроков — инициатива депутата от «Единой России» Валентины Терешковой.