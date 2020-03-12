Мишустин заявил, что не Россия была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Россия не была инициатором разрыва соглашения ОПЕК+. Об этом он заявил на открытии заседания правительства.

По словам Мишустина, Россия просила продлить соглашение на действующих условиях до конца второго квартала, либо на весь год из-за сложившейся экономической ситуации ввиду распространения коронавируса. Однако страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение. При этом Саудовская Аравия объявила о снижении цен на нефть, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что экс-министр энергетики Саудовской Аравии связался с Новаком. Он предлагал предотвратить резкий рост добычи нефти и восстановить ограничения сделки.

