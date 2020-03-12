Главное к утру: пандемия коронавируса, ЧР по плаванию в Казани и 8-летняя модель из Татарстана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 12 марта.
- Всемирная организация здравоохранения теперь расценивает ситуацию с коронавирусом в мире как пандемию. В России за сутки выявили 8 новых случаев и число заразившихся достигло 28 человек.
- Чемпионат России по плаванию в Казани не отменяется. Он назначен на период с 3 по 10 апреля. Соревнования являются отборочным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио
- Восьмилетняя модель из Татарстана Зоя Кукушкина стала героем программы Ксении Собчак «Док Ток» на Первом канале. Она была посвящена тому, как дети-блогеры становятся миллионерами.
- Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов получил диплом кандидата политических наук.
- Госсовет Татарстана шестого созыва проведет сегодня восьмое заседание. На повестке дня 12 вопросов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым