Итоги дня: Совфед одобрил поправки в Конституцию, конфликт вокруг Cofix, боксер Рой Джонс-младший в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 марта.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поправках к Конституции РФ. Поддержали поправки 383 депутата, против не выступил никто. Еще 43 парламентария воздержались от голосования. Позже закон о поправках в Основной документ страны одобрил Совет Федерации. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один — против, трое воздержались. Против принятия законопроекта выступил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова, представитель от Орловской области Василий Иконников и член Совфеда от Хакасии Валерий Усатюк воздержались.
- Открытые в Казани кофейни российско-израильского бренда Cofix сменили свое название из-за конфликта головной компании и франчайзи. Три из четырех точек уже работают под новой вывеской. Четвертая точка была открыта в ТЦ «Мега», и руководство комплекса расторгло договор в одностороннем порядке, рассказал «Реальному времени» бывший франчайзи Джигит Кадагазов. Он объяснил, что решение выйти из-под бренда обусловлено поведением московского партнера. Cofix не участвовал в продвижении, но требовал высоких показателей выручки. Подробнее — в материале интернет-газеты.
- Из Казани открывается прямое железнодорожное сообщение в Крым. Транзитный поезд сообщением Екатеринбург — Симферополь начнет курсировать с 29 апреля.
Поезд идет по средам и следует через Саранск, Пензу и Ростов-на-Дону. Время пути составляет 48 часов.
- Сегодня днем Михаил Галин, хозяин толстого кота Виктора, прибыл на поезде вместе со своим питомцем на центральный вокзал Казани. Пушистый пассажир впервые путешествует на поезде. Позже они посетили улицу Баумана, в частности памятник Казанскому коту. В столице Татарстана они проведут 3 дня. В планах у молодого человека и его знаменитого питомца посетить Музей чак-чака, остров-град Свияжск и «умный город» Иннополис.
- В Казань прибыл бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. Легендарного спортсмена в аэропорту встретил министр спорта РТ Владимир Леонов. Боксер прибыл в столицу Татарстана в сопровождении своей команды и президента Федерации бокса России Умара Кремлева. Сегодня состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с американским боксером-профессионалом, абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории Роем Джонсом-младшим.
- В Казани автобус 46-го маршрута обстреляли из пневматического оружия. Инцидент произошел в поселке Юдино, сообщили в Ассоциации транспортных предприятий. По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, в результате случившегося никто не пострадал. У автобуса разбиты два боковых стекла.
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