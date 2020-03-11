Следком Татарстана выясняет обстоятельства гибели челнинца, упавшего с 11-го этажа при спуске на простынях

Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку после гибели мужчины в 11-м комплексе в Набережных Челнах.

По предварительным данным, мужчина распивал спиртные напитки дома у 40-летнего знакомого. Когда хозяин квартиры уснул, парень не нашел ключей от квартиры и хотел спуститься вниз по связанным простыням.

Однако они порвались. Мужчина упал с 11-го этажа, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах мужчина пытался спуститься на простынях с 11-го этажа многоквартирного дома и сорвался.