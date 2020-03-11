В Татарстане увеличилось число девятиклассников, сдающих ОГЭ по татарскому языку

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В Татарстане увеличилось количество выпускников девятых классов, которые выбрали сдавать ОГЭ по татарскому языку.

«В этом году увеличилось количество ребят, которые собираются сдавать родной язык после девятого класса. Это татарский, чувашский, марийский, удмуртский языки. Выросло число школьников, которые выбрали родной татарский язык», — рассказала ведущий советник отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Марина Алексеева.

Так, экзамен по родному языку в этом году собираются сдавать 1,9 тыс. выпускников девятых классов, причем большинство ребят выбрали татарский.

Спикер отметила, что в предыдущие годы татарский язык для сдачи экзамена выбирали от 1,4 до 1,6 тыс. выпускников.

«В этом году чуть больше 100 человек сдают чувашский, меньше — марийский, удмуртский», — передает слова Алексеевой пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане доля выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, выше, чем в среднем по России.

