В Татарстане школьников, сдающих профильную математику, больше, чем в среднем по России

В Татарстане доля выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, выше, чем в среднем по России.

Так, в республике заявления на сдачу профильной математики подали более 10 тыс. выпускников.

«В то же время существенно ниже, чем в целом по России, доля сдающих такие предметы, как обществознание, история, литература, география», — отметил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Министр напомнил, что у выпускников 2020 года осталась одна попытка для получения допуска к государственной итоговой аттестации — 6 мая, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) заявила, что намерена провести единые государственные экзамены (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников по расписанию, но за ситуацией с коронавирусом ведомство будет следить.

