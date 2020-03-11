Конкурс «Учитель года Казани» выиграла педагог русского языка и литературы Анна Ихсанова

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Победителем в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года города Казани-2020» стала педагог русского языка и литературы гимназии-интерната № 4 Анна Ихсанова.

Итоги конкурса были подведены сегодня, в городской ратуше, пишет «Татар-информ».

В этом году конкурс проводился в 30-й раз. Он проводился с октября прошлого года по февраль текущего года. Районный этап проходил с ноября по декабрь, городской (зональный) — с января по февраль.

К участию допускаются педагоги, непрерывный стаж работы которых составляет не менее пяти лет, исключением являются участники номинации «Педагогический дебют».