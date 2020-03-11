Имущество заводов Ford в Татарстане выставлено на продажу

Фото: Максим Платонов

АО «Форд Мотор Компани» выставило на торги имущество заводов, закрытых в 2019 году во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге.

Для аукциона сформировано 11 лотов. Начальная цена всех их составляет 9,2 млн руб. Торги назначены на 11 марта. По информации «Коммерсанта», на продажу выставлены две передвижные погрузочные эстакады на заводе в Набережных Челнах стоимостью 125 тыс. руб. каждая, пресс для пробивки накладки лобового стекла за 100 тыс. руб. и прицепные тележки в количестве 87 штук за 4,2 млн руб. в Елабуге.

Напомним, что Ford закрыл предприятия в Набережных Челнах и Всеволожске, а также прекратил производство двигателей на заводе в Елабуге.

