Россия в марте примет участие в ОПЕК+

Представители России примут участие во встрече технического комитета ОПЕК+ в марте, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Да, наши представители будут. Еще раз повторю: у нас в рамках хартии [сотрудничества стран — производителей нефти] формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию», — передает ТАСС его слова.

В Минэнерго РФ отметили, что технический комитет ОПЕК+ проведет встречу 18 марта, и Россия примет участие в ней.

Кроме того, Новак опроверг информацию о том, что он общался с бывшим министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом после неудачных переговоров стран ОПЕК+ в Вене.

Ранее СМИ сообщили, что экс-министр энергетики Саудовской Аравии связался с Новаком. Он предлагал предотвратить резкий рост добычи нефти и восстановить ограничения сделки.

