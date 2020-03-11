WSJ: саудовский министр звал Россию вернуться в сделку ОПЕК+

Бывший министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих связывался с российским главой Минэнерго Александром Новаком. Он предлагал предотвратить резкий рост добычи нефти и восстановить ограничения сделки.

Сейчас Аль-Фалих является министром инвестиций, пишет The Wall Street Journal. Установление контактов с Новаком состоялось при поддержке властей Саудовской Аравии, отмечает издание со ссылкой на источники. Если посредничество Аль-Фалиха будет успешным, ОПЕК и Россия созовут экстренное заседание в апреле.

WSJ напоминает, во вторник Новак сказал, что сотрудничество с ОПЕК не закрыто.

В свою очередь Новак заявил журналистам, что не контактировал с саудовским министром Аль-Фалихом. «Нет, не было у нас никаких обсуждений, и мы не связывались», — сказал он.