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«Надежда шансона России» будет курировать культуру в Чистополе

11:39, 11.03.2020
«Надежда шансона России» будет курировать культуру в Чистополе

Нижнекамская исполнительница шансона Татьяна Сизинцева заняла пост начальника отдела культуры исполнительного комитета Чистопольского района.

Сизинцева известна под псевдонимом Татьяна Андина и была лауреатом номинации «Надежда шансона России» на фестивале памяти Михаила Круга «На волне шансона», напоминает «НТР 24».

Она выросла в Нижнекамске и окончила Казанский государственный институт культуры. С 2018 по 2019-й Сизинцева уже руководила Управлением культуры Елабужского района.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Чистополь эвакуировали из Москвы немало деятелей культуры. Здесь проживал Борис Пастернак, Николай Асеев, Константин Федин и другие.

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