В Татарстане спасли женщину, в квартире которой загорелся диван
Пожарные спасли женщину, у квартире которой загорелся диван. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел после полуночи. В квартире на втором этаже загорелся диван. До прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Соседи рассказали, что в горящей квартире может находиться хозяйка.
Из квартиры валил густой дым. С помощью спасательного устройства «капюшон» из квартиры была спасена 61-летняя женщина.
Пожар был ликвидирован к часу ночи. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Альметьевске при пожаре в жилом доме едва не погибла женщина-инвалид.
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