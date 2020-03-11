В Татарстане спасли женщину, в квартире которой загорелся диван

Фото: ГУ МЧС России по РТ (архив)

Пожарные спасли женщину, у квартире которой загорелся диван. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел после полуночи. В квартире на втором этаже загорелся диван. До прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Соседи рассказали, что в горящей квартире может находиться хозяйка.

Из квартиры валил густой дым. С помощью спасательного устройства «капюшон» из квартиры была спасена 61-летняя женщина.

Пожар был ликвидирован к часу ночи. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Альметьевске при пожаре в жилом доме едва не погибла женщина-инвалид.





