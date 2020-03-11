Новости общества

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мухаметшин считает, что обнуление сроков президентства — это сигнал об уверенности в завтрашнем дне

10:05, 11.03.2020 4
Мухаметшин считает, что обнуление сроков президентства — это сигнал об уверенности в завтрашнем дне
Фото: tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что возможность переизбрания действующего президента страны связана с необходимостью сохранения «стабильного курса нашей страны».

Как передает «Коммерсант», поправка нужна россиянам для стабильности и уверенности. При этом поправка не говорит о том, что полномочия президента будут продлеваться автоматически: действующему граве государства придется переизбираться.

«Для подавляющего большинства россиян данная поправка, я сужу по многочисленным своим встречам с избирателями нашей республики, — это сигнал об уверенности в завтрашнем дне, о сохранении социально-ориентированного государства, его курса, о незыблемости позиции России в мире и сохранения ею своего суверенитета», — сказал Мухаметшин.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Сам Путин также прокомментировал идею, допустив подобное в случае одобрения в Конституционном суде.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:40
    К сожалению, нельзя обнулить годы жизни...а, некоторым, так этого хочется...
    Ответить
  • Анонимно 10:49
    я того же мнения у меня ра
    Ответить
  • Анонимно 10:51
    у меня растет уверенность что снг 2 будет иншаЛЛа .
    Ответить
  • Анонимно 10:51
    C точностью до наоборот.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров