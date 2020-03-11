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Главное к утру: Goldman Sachs о «Татнефти», новый ЖК в Казани и прыжки в воду

07:00, 11.03.2020
Главное к утру: Goldman Sachs о «Татнефти», новый ЖК в Казани и прыжки в воду

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 марта.

  • Аналитики Goldman Sachs считают, что максимально нарастить добычу смогут «Татнефть» и «Газпром нефть» — 10% и 7% соответственно.
  • В Казани одобрили строительство нового жилого комплекса. Он появится на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина.
  • Сборная Китая по прыжкам в воду пропустит этап Мировой серии в Казани. Такое решение связано с эпидемией коронавируса.
  • Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев высоко оценил шансы России на победу в экономической войне, которую вызвал обвал цен на нефтяном рынке.
  • Вторую очередь набережной озера Кабан в Казани планируют открыть 25 мая. Основные работы по благоустройству планируется завершить к концу августа.
Общество
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