Гособвинитель согласился с «мягким» приговором экс-главе Управления по делам молодежи Альметьевска

Накануне Верховный суд Татарстана признал законным приговор по афере с «потемкинскими» подростковыми клубами в Альметьевске, через которые путем фиктивного трудоустройства уводили бюджетные деньги. Наказанием за это стали условные сроки для экс-начальника Управления по делам детей и молодежи Альметьевского района и бывшей и.о. ректора Альметьевского института госслужбы Валентины Фефеловой, ее дочери и еще трех сотрудников.



Гособвинитель обжаловал приговор, настаивая на замене условных сроков реальными, однако к дате заседания апелляционной инстанции успел отозвать свое представление. Причину на заседании не сообщали, передает журналист «Реального времени».

Получившая 4 года условно Валентина Фефелова приговор не оспаривала. Это сделала лишь одна из пяти осужденных — ведущий специалист Управления по делам детей и молодежи Альметьевского района, бухгалтер Светлана Майорова. Горсуд признал ее виновной в мошенничестве и наказал условным сроком в 2 года. В Верховном суде она настаивала на оправдании.

В апелляции адвокат осужденной Ильдар Абдуллаев объяснял, что совместительство сотрудников на полставки в различных подростковых клубах Альметьевска началось не при Фефеловой, а раньше. По данным защиты, таким образом дополнительный заработок получали 162 человека, включая 35 сотрудников бухгалтерии. Адвокат настаивал, что его клиентке, помимо обязанностей бухгалтера-расчетчика, приходилось выполнять иные поручения руководства, в том числе по участию в мероприятиях, и именно эта работа оплачивалась из тех начислений за полставки, которые следователи и горсуд считают похищенными.

Верховный суд РТ оснований для смены приговора не нашел. Детали скандального дела — в материале «Реального времени».