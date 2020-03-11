В Татарстане на берегу реки нашли останки пропавшего в декабре 2019 года мужчины

Следком по Татарстану проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела неустановленного мужчины с признаками обмерзания, а также воздействия следов зубов диких животных.

Тело обнаружили вечером 7 марта на берегу реки Лесной Зай в Заинском районе. По предварительным данным, останки принадлежат 65-летнему мужчине, ушедшему из дома в неизвестном направлении 24 декабря 2019 года. Уже назначены необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба СК.

Ранее в Альметьевском районе РТ на территории заброшенной фермы обнаружили тело пропавшего в августе 2019 года 34-летнего Дениса Бодрягина.