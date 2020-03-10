Итоги дня: обнуление президентских сроков Путина, Татарстан в топ-10 экономически здоровых регионов РФ, новый депутат Госсовета РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 марта.
- Госдума приняла в основном, втором чтении законопроект о поправке к Конституции. В документе включены положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа и упоминание Бога.
- Также нижняя палата парламента поддержала поправку депутата «Единой России» Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков. Если поправка будет одобрена Конституционным судом, то будут обнулены президентские сроки Владимира Путина и он сможет снова участвовать в выборах.
- Ушел из жизни руководитель Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Казани Дмитрий Кадыкеев. Он скончался на 49-м году жизни после продолжительной болезни
- Аналитики составили рейтинг экономического здоровья регионов за 2019 год. Татарстан вошел в десятку, закрепившись на 7-м месте. Республику обошли такие регионы, как Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург и Московская область. За Татарстаном в десятке следуют Магаданская и Ленинградская области.
- Главный врач Детской республиканской клинической больницы Татарстана Айрат Зиатдинов назначен новым депутатом Госсовета Татарстана в связи со смертью депутата Габделхая Каримова.
- Министерство образования и науки Татарстана сообщило об отмене выездных и массовых мероприятий в школах, колледжах и техникумах. Кроме того, ведомство рекомендовало проводить уроки по разным предметам в одном классе и следить за самочувствием детей в течение дня, в том числе и измерять у них температуру.
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