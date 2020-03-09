Управление образования Казани потратит 9,1 млн рублей на школьные маршруты

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Управление образования Казани потратит 9,1 млн рублей на регулярные перевозки пассажиров автобусом в 2020 году. Об этом было объявлено на портале госзакупок 4 марта, заявки принимаются до 12-го числа. Сам аукцион состоится 16-го.

Как следует из технического задания, перевозки будут осуществляться по 13 маршрутам, до восьми школ (и в обратную сторону). Самый длинный маршрут будет соединять Киндери, Чебаксу и Кульсеитово со школой №101. Каждый километр пробега автобуса будет стоить от 33 до 42 рублей. Автобусы на маршрутах должны быть на 9—28 посадочных мест.