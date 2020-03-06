Итоги дня: новые случаи заражения коронавирусом в России, генплан Казани, предложение руки и сердца Путину
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 марта.
- В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде, все они посещали Италию в последние две недели.
- В эти выходные истекают две недели карантина в инфекционной больнице россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess. Люди, находящиеся «в заточении» уже больше месяца (если считать карантин на круизном судне), могут отправиться домой 8, 9 или 10 марта. Позже в оперативном штабе сообщили, что троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, выписали из больницы в Казани, где они находились на карантине. Минздрав РТ опроверг эту информацию.
- В спецвыпуске Сборника документов и правовых актов опубликован новый генплан Казани. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Согласно новому генплану, к 2035 году в Казани запланировано увеличение площади озелененных общественных пространств на 40%. Генплан предусматривает строительство новых набережных, 600 скверов и мини-скверов, сеть пешеходных бульваров. Что касается дорожной сети, то будут построены 356 км улиц и дорог и 57 развязок — это в 2,3 раза больше, чем существует сейчас.
- Сегодня в ходе посещения Перинатального центра РКБ Рустам Минниханов за чашкой чая обсудил с врачами и акушерами меры государственной поддержки для семей с детьми. По словам президента Татарстана, социальные гарантии для многодетных семей — приоритет для республики. Врачи центра в шутку спросили у Минниханова о его отношении к многоженству. Президент ответил, что не поддерживает эту идею, и отметил важность сохранения традиционных семейных ценностей. Также он рассказал, чем будет заниматься, когда уйдет с поста президента республики, и поддержит ли он идею выдвинуть женщину в президенты.
- В мире число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 100 тысяч. Так, более 55 тыс. человек из числа заболевших выздоровели, 3,4 тыс. — умерли.
- Президент России Владимир Путин рассказал, что в Иваново одна из девушек сделала ему предложение руки и сердца. Сегодня российский лидер находится с рабочей поездкой в Иваново. В ходе осмотра поликлиники и общения с горожанами одна из девушек выкрикнула: «А возьмите меня замуж!» Также российский лидер заявил, что воспринимает свою работу президентом как судьбу.
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