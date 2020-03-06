Главное к утру: датчики для водителей автобусов, рейтинг районов и ЧП на стройке
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 6 марта.
- Минтранс РФ запустил пилотный проект по оборудованию автобусов и маршруток системой датчиков, контролирующих состояние водителя и не дающих ему потерять бдительность или заснуть на маршруте. Пилотными регионами, где начали тестировать систему, стали Татарстан, Белгородская, Московская, Калужская, Рязанская и Омская области.
- Министерство экономики Татарстана представило ежемесячный рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики за январь 2020 года. Лидерами рейтинга стали Казань, Альметьевский и Лаишевский районы соответственно.
Также Буинский район поднялся в рейтинге на 6 позиций, Аксубаевский, Алексеевский и Кайбицкий районы — на 4 позиции. Положительные изменения обусловлены увеличением покупательной способности, заработной платы и снижением уровня безработицы
- В Казани двое мужчин погибли, еще двое пострадали при срыве строительной люльки на стройке многоквартирного дома. В строительной люльке находились пятеро мужчин. В результате падения с высоты она зависла между 5-м и 6-м этажами.
Находившиеся в люльке люди не удержались в ней. Один мужчина успел ухватиться за трос, проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно.
- Министр финансов Антон Силуанов рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий. По его словам, в будущем сократится число бухгалтеров. Также благодаря системам мониторинга и камерам представляется возможным сократить число охранников.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли республики заявил, что первоначальной задачей является обеспечение к 2030 году объема валового регионального продукта (ВРП) в размере не менее 5 трлн рублей. По словам главы региона, собственные доходы бюджета Татарстана составили практически 300 млрд рублей.
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