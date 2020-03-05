В Татарстане женщина перевела более 600 тысяч, пытаясь инвестировать

Фото: «Пиксабей»

В полицию обратилась 56-летняя жительница Бугульмы, у которой мошенники выманили более 600 тысяч рублей, которые она взяла в кредит.

Женщина наткнулась в интернете на объявление, что крупная компания будет делиться доходами с населением. Она прошла по ссылке, где оставила отрицательный комментарий. После этого ей позвонил мужчина, который рассказал о неком социальном проекте, который направлен на повышение благосостояния населения, и предложил заработать на инвестициях.

Как передает пресс-служба МВД РТ, мошенник убедил ее установить на телефон мобильное приложение и перечислить необходимую сумму на счет. Женщина перевела 40 тысяч рублей. Затем ей позвонил еще один «менеджер» с предложением увеличить доходы, для чего необходимы были еще 90 тысяч. Через две недели она взяла кредит, о чем рассказала мошенникам, и те убедили ее перевести 500 тысяч рублей. Еще через день ей снова предложили пополнить лицевой счет на 70 тысяч. После этого банк заблокировал карту. Женщина связалась с банком, и только тогда поняла, что ее обманули.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее две учительницы потеряли почти миллион рублей, думая, что участвуют в биржевых торгах.