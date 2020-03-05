Главное к утру: новая техника аграриев и куда переедут мероприятия «Фабрики Алафузова»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 5 марта.
- Аграрии в Татарстане купили около 2,5 тыс. единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования. На приобретение техники направлено более 6 млрд рублей. Так, было куплено 242 трактора,162 комбайна, 20 робота-дояра и 23 высокопроизводительных доильных зала.
- В случае продажи «Фабрики Алафузова» мероприятия, которые проходят на площадке, переедут в другое место, рассказал собственник объекта и основатель лофта Андрей Питулов.
«Мы с моей командой можем переехать в другое место, например, на Льнокомбинат […] или в центр на «Красный Восток», — рассказал он.
Напомним, на «Фабрике Алафузова» проводятся вечеринки и иммерсивные квесты. Отмечается, что ближайшие полгода объект будет работать в штатном режиме.
- Вечером с рабочей поездкой прибыл в Татарстан заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Сразу по прибытии он в сопровождении президента республики Рустама Минниханова посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Вице-премьеру продемонстрировали производственные цеха предприятия, он также ознакомился с образцами продукции в рамках специально подготовленной выставки.
- В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли новых обитателей — накануне в открытые вольеры переселили две пары белоголовых сипов, привезенных из Македонии.
Птицы начали жить с другой парой сипов, находящихся в Казани с 1997 года, и двумя черными грифами.
- Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование. По его мнению, они должны учиться быть мамами. Священнослужитель уверен, что в школе семилетние девочки ничему хорошему не научатся и начальное образование не столь важно.
«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — цитирует «Радонеж» его слова.
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