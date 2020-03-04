Итоги дня: задержание Мистахова, продажа «Фабрики Алафузова», модель распространения коронавируса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 марта.
- Знаменитый казанский лофт — «Фабрику Алафузова» — выставили на продажу. За весь комплекс владельцы запросили 300 млн рублей — в этот лот включены 1,3 га земли и 25 тыс. кв. м площади комплекса. При этом они готовы продать лофт как целиком, так и по частям, которые принадлежат разным собственникам: отдельные корпуса площадью в 18,6 тыс. кв. м и 7,2 тыс. кв. м продаются за 173 и 129 млн рублей соответственно. Подробности — в материале «Реального времени».
- Следком направил ходатайство об аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова в Хамовнический суд Москвы. Правоохранители подозревают его в даче особо крупной взятки.
- В среду президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Они обсудили расширение производства китайской компании в Набережных Челнах.
- Знаменитый кот Виктор первым полетел на самолете после обновлений правил перевозки животных. Сейчас Виктор направляется в Москву для участия в выставке животных «Кэтсбург». Через несколько дней он приедет в Казань, правда, уже на поезде.
- Минздрав РТ и республиканский штаб совместно с Минздравом РФ на основе рекомендаций ВОЗ сформировали памятку, состоящую из шести пунктов, по соблюдению личной гигиены и защиты себя и рабочего места от коронавируса. Она будет направлена на предприятия Татарстана.
- МВД Татарстана объявило в розыск бывшего сотрудника Лениногорского ОВД лейтенанта Радика Бадретдинова. В распространенной силовиками ориентировке сообщается — он может передвигаться на автомобиле «Рено Логан». По данным близких к силовым ведомствам источников, в отношении беглого полицейского возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии в нескольких эпизодах.
- Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России. Уточняется, что вирус может распространяться двумя волнами — весенней и осенней. Модели созданы для того, чтобы понять, как рынок будет реагировать на разные сценарии.
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