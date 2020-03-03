Итоги дня: в Казани закрывается «Идеал», муфтий Татарстана против «русской статьи» Конституции и новый «колумбайнер»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 марта.

Старейшая обувная сеть Казани закрывается. Магазины «Идеал» объявили тотальную распродажу. Сами помещения будут сдаваться другим магазинам. Одной из причин закрытия сети эксперты называют обязательную маркировку обуви, которая должна была вступить в силу с 1 марта.



Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал включение в Конституцию статьи о государствообразующем народе. Он напомнил, что в становлении России принимали участие и другие народы.

В ответ на это высказывание советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова предположила, что глава ДУМ РТ не читал поправки, и привела цитату, в которой говорится, что русский народ входит в «многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Они обсудили участие байкеров в мероприятии в честь 100-летия ТАССР.



В Национальном антитеррористическом комитете рассказали о школьнике из Казани, готовившем массовое убийство в школе. Однако «колумбайнер» сам позвонил в службу 112 и рассказал о готовности стрелять в одноклассников.



Владимир Путин назначил начальника татарстанского управления ФСИН. Им стал полковник внутренней службы Эдуард Хиалеев.



Казань попала на второе место рейтинга цифровизации городского хозяйства, уступив только Москве. Тройку «IQ городов» замыкает Санкт-Петербург.

