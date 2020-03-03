Две учительницы из РТ потеряли почти миллион, поверив участию в биржевых торгах
В Елабуге учительница потеряла 570 000 рублей, решив поучаствовать в биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
67-летняя учительница увидела в интернете объявление о возможности участия в биржевых торгах. Она хотела приумножить свои сбережения. Поверив неизвестным, она перечислила им на счет 570 000 рублей.
Похожий случай произошел в Бавлах. Там 55-летняя преподавательница поверила неизвестным, которые по звонку предложили выгодно вложить деньги. Не заподозрив неладного, она перечислила 420 000 рублей, передает пресс-служба МВД по РТ.
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