Две учительницы из РТ потеряли почти миллион, поверив участию в биржевых торгах

Фото: Пиксабей

В Елабуге учительница потеряла 570 000 рублей, решив поучаствовать в биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

67-летняя учительница увидела в интернете объявление о возможности участия в биржевых торгах. Она хотела приумножить свои сбережения. Поверив неизвестным, она перечислила им на счет 570 000 рублей.

Похожий случай произошел в Бавлах. Там 55-летняя преподавательница поверила неизвестным, которые по звонку предложили выгодно вложить деньги. Не заподозрив неладного, она перечислила 420 000 рублей, передает пресс-служба МВД по РТ.

