Главное к утру: поправки Путина в Конституцию, экологичная упаковка и коронавирус в Москве
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро вторника, 3 марта.
- Татарстанская компания «Данафлекс» планирует запустить промышленное производство упаковочных пленок, которые можно будет переработать на 100%. Пленку, которую разработали в Казани, уже протестировали на майонезе татарстанского производителя. Планируется, что продукты в экологичной упаковке появятся на полках магазинов в течение этого года.
- Поправки, которые предложил президент России Владимир Путин к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предусматривают упоминание Бога в тексте. Более того, текст изменений включает в себя положения о русском народе как государствообразующем.
- ПАО «КАМАЗ» со 2 марта увеличило темп сборки грузовиков со 160 до 170 машин в сутки.
«В январе и феврале темп сборки автомобилей был 160, в марте, начиная с сегодняшнего дня, производство будет держать темп 170», — заявил директор департамента управления производством Александр Лавров. По его словам, повышение темпа сборки связано с увеличением заказа на грузовики, пишет издание «Вести КАМАЗа».
- В Москве 24 человека оказались госпитализированы из-за контактов с заболевшим коронавирусом россиянином, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Также 83 человека были помещены на карантин.
- В Казани отремонтируют библиотеки на улицах Вишневского и Мавлютова. Их модернизация станет одним из стратегических направлений в области культуры на ближайшие годы, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии. Сейчас на очереди реновация библиотеки на улице Вишневского, в настоящее время завершается проектирование объекта. А в библиотеке на Мавлютова завершен ремонт кровли.
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