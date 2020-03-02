Итоги дня: матч за Суперкубок УЕФА в Казани, захват заложников, убийство близнецов из ревности в РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 марта.
- В Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой. ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат госпитализирован. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. Ребенка, который остался в живых после трех ударов ножом, нанесенных ему матерью, переведут из реанимации в профильное отделение ДРКБ. Мать ребенка все еще находится в реанимации городской клинической больницы №7, ее состояние стабильно тяжелое. «Реальное время» выяснило, каким бизнесом занимался глава семейства, в котором в воскресенье разыгралась кровавая трагедия.
- В 2023 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани. Таким образом, столица Татарстана первой из российских городов примет такую игру.
Исполком УЕФА выбрал Казань сегодня на заседании в Амстердаме. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил начать подготовку к матчу.
- В Казани мужчина взял в заложники супругу и двух малолетних дочерей 2011 и 2016 г.р. и требовал заплатить ему 10 млн рублей. ЧП произошло в одном из домов по улице Ямашева ночью 2 марта. Мужчина взял в заложники семью, требую заплатить 10 млн рублей, в противном случае он обещал расправиться с домашними. Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложников).
- Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект по поправкам к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта.
- С 11 по 13 марта в Казани будет гостить знаменитый толстый кот Виктор, которого «Аэрофлот» отказался пускать на борт самолета из-за веса.
У кота запланирован небольшой тур по городам. Он посетит Москву, Новосибирск и Казань. В столице он станет участником выставки кошек «Кэтсбург». До Казани решено добираться на поезде.
- В России зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. В оперативном штабе по распространению вируса COVID-2019 подтвердили заражение гражданина РФ, вернувшегося из Италии. Также Минздрав Татарстана отчитался о состоянии восьми россиян, находящихся на карантине в Казани. Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess чувствуют себя хорошо.
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