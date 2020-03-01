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Минниханов поблагодарил подписчиков за поздравления

12:09, 01.03.2020
Минниханов поблагодарил подписчиков за поздравления

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на поздравления с днем рождения новым роликом. На этот раз он просто снял видео, в котором поблагодарил своих подписчиков.

Судя по ролику, Минниханов пришел сегодня в рабочий кабинет.


«Спасибо, дорогие друзья, за поздравления», — произнес президент РТ.

Напомним, сегодня Минниханову исполнилось 63 года. В 6:30 утра он выложил комический ролик, показывающий как руководитель Татарстана отвечает на поздравления, пришедшие в личных сообщениях.

ОбществоВласть Татарстан
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