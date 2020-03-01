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Сегодня в Татарстане без осадков и до +2 градусов

06:26, 01.03.2020
Сегодня в Татарстане без осадков и до +2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 1 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный, западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до +2°С. В Казани возможно от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -1°С до +1°С.

Общество Татарстан
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