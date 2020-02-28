Итоги дня: новый Генплан Казани, поиск главы ЦИК Татарстана и уголовная ответственность за нарушения в ходе голосования по Конституции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 февраля.
- Казгордума большинством голосов приняла решение об утверждении нового Генплана Казани до 2035 года. Он принят в редакции, предусматривающей застройку прибрежной территории Казанки по ул. Гаврилова в пределах 20 га.
- Также на заседании депутатов президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал низкое качество жизни многих жителей Казани. Так, по его словам, сегодня в 7977 казанских семьях с детьми среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума и части из них можно и нужно помочь выбраться из глубокой бедности.
- Минпромторг РФ расширил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. В министерстве рассказали, что перечень дополнен моделями таких брендов, как Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
- Сегодня стартовал прием предложений по кандидатуре члена ЦИК РТ с правом решающего голоса (председателя). Он продлится до 13 марта. Президенту Татарстана должны представить предложения не позднее 18 марта.
- На развитие проекта по запуску метробусов в Казани власти выделили первые 15 млн рублей. Подготовительная работа должна завершиться к июню этого года. Планируется, что метробусы сделают более доступными отдаленные участки города.
- Сегодня в Казани состоялось заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Так, были прекращены полномочия членов правления Евгения Тихтурова и Наиля Ибрагимова в связи с их выходом на пенсию.
- По итогам января Татарстан занял первое место в медиарейтинге компании «Медиалогия» по упоминаемости российских регионов в контексте указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
- В Государственную думу внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым будет распространена уголовная ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправке к Конституции.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым