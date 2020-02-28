ТАСС: Рудской и Сердюков получили звания Героев России за операцию в Сирии

Два российских генерала получили звания Героев России за участие в контртеррористической операции в Сирии. Этого звания удостоены начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Рудской и Сердюков получили золотые звезды Героев России 23 февраля», — приводит ТАСС слова источника. По его словам, этим «званием были отмечены заслуги обоих генералов в Сирии».

Напомним, что Рудской руководил операциями российских войск в Сирии и получил звание генерал-полковника в 2017 году. Сердюков же в апреле 2019 года возглавил российскую группировку войск в Сирии