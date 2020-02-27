Источник: сын председателя райсуда Татарстана уволен из прокуратуры и задержан

Фото: "Реальное время"

Фигурантом уголовного дела стал Рамис Набиев, бывший помощник прокурора Московского района Казани и сын председателя одного из районных судов Татарстана. По данным источников «Реального времени», Набиева подозревают в причастности к мошенничеству с получением средств для передачи взятки.



Речь может идти о сумме до 2 млн рублей, с помощью которых некие граждане надеялись подкупить суд и получить благоприятное решение по уголовному делу.

Оперативные мероприятия в отношении Набиева силовики провели еще на прошлой неделе, после чего он был уволен из органов прокуратуры, а Следком по Татарстану возбудил уголовное дело.

По информации из двух источников в правоохранительных органах, подозреваемого задержали за пределами Казани.

Дело Набиева пока отказываются комментировать и в Следкоме, и в прокуратуре Татарстана.

Как выяснило «Реальное время», заявление об увольнении по собственному желанию написал еще один теперь уже бывший сотрудник прокуратуры Московского района Казани. Впрочем, статуса подозреваемого у него нет.

Ранее в Татарстане за мошенничество со «взятками под судей» осудили братьев-прокуроров Сабировых.