Итоги дня: коронавирус в Казани, уход из спорта Шараповой, дата голосования по поправкам в Конституцию
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 февраля.
- У троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, подтвердился коронавирус. Ранее Минздрав Татарстана опубликовал данные о состоянии находящихся под наблюдением пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань. Согласно этим данным, ни у кого из них не выявлен коронавирус.
- В ФСБ рассказали о задержании в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство в одном из образовательных учреждений города. Юноши планировали устроить стрельбу из обреза охотничьего ружья.
- АО «Торговый дом Казанский ЦУМ» провело собрание акционеров, на котором было получено согласие взять кредит в 130 млн рублей. Также акционеры проголосовали за передачу кредитору в залог здания торгового центра.
- Совет Федерации в среду одобрил законопроект, который вводит звание «Город трудовой доблести». Его будут присваивать городам, «ковавшим Победу в тылу». В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Отметим, что на звание «Город трудовой доблести» претендует и Казань.
- Знаменитая теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Она решила уйти из тенниса после 28 лет. Шарапова подчеркнула, что для нее в новинку бросать дело всей своей жизни.
- Президент России Владимир Путин одобрил идею провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Этот день сделают выходным.
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