Тимур Билялов: «Нефтехимик» не сдастся «Ак Барсу» в плей-офф просто так»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов оценил соперника казанского клуба в первом раунде плей-офф КХЛ нижнекамский «Нефтехимик».

«Обрадовался Нижнекамску в плей-офф, не нужно будет далеко мотаться. Но и «Нефтехимик» просто так не сдастся, он хорошо играет, тем более дома. Будет хорошая борьба.

Что касается финиша в «регулярке», самое главное было выиграть на Востоке, а Кубок континента — выиграем, так выиграем. Главное, выходить и побеждать», — сказал Билялов.

Первая встреча команд в плей-офф состоится 1 марта в Казани.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал, посвященный выходу «Нефтехимика» в плей-офф Кубка Гагарина.