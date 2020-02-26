МТС устроил демпинговую войну в Татарстане в борьбе за клиентов

МТС устроил настойчивый обзвон абонентов в Татарстане с предложением покупки комплекса услуг связи под названием «Весь МТС». Пакет, состоящий из домашнего интернета с декларируемой скоростью до 100 мегабит в секунду, цифрового телевидения (до 141 каналов) и мобильной связи 400/400 (минут/sms), предлагается приобрести по тарифу в 340 рублей в месяц.



Цены ниже предложенной татарстанцам, нет больше нигде. Провокационно низкая цена на услуги связи у МТС действует и для жителей еще 10 городов Татарстана (Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и другие). Исключение составляют Зеленодольск и два города на юго-востоке — Бавлы и Актюбинский. Там, вероятно, из-за инфраструктурных особенностей, действует повышенный тариф «Весь МТС Спутник» стоимостью 850 рублей в месяц.



Демпинговые условия появились еще 21 октября 2019 года. Раньше тарифный план «Весь МТС» назывался «Фит Комфорт», говорится в описании тарифного плана. О штрафных санкциях в случае досрочного расторжения договора (то есть до истечения одного года с момента подключения) не упоминается.

Подробнее в материале «Реального времени».

