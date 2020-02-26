Главное к утру: жилье сиротам, контрафакт КАМАЗа и салют в поддержку людей на карантине
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро среды, 26 февраля.
- По итогам 2019 года сотрудники безопасности КАМАЗа выявили более 76 тыс. сайтов на территории России, торгующих нелицензионной продукцией компании. Из общего количества 30 тыс. сайтов добровольно убрали из продажи контрафакт, еще 1,5 тыс. площадок были заблокированы. Всего за прошлый год компания предотвратила продажу нелицензионной продукции на сумму 187,6 млн рублей.
- Татарстан вошел в пятерку регионов, которые являются драйверами жилищного строительства в России. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на совещании по итогам исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2019 год.
Первые четыре места заняли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург.
- В Казани у станции метро «Проспект Победы» загорелись провода. Об этом сообщили пользователи соцсетей. На кадрах приложенного видео видно, как искрятся провода около пешеходного моста. После этого они загорелись дальше.
- Государственный комитет Татарстана по закупка разместил тендер о покупке 58 квартир для детей-сирот на общую сумму 79,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. В Казани купят 50 квартир, в Альметьевском и Мензелинском районе — по четыре квартиры. Общая площадь каждой квартиры должна быть не менее 24 кв. метров.
- Жители Казани устроили салют в поддержку людей, находящихся на карантине в Республиканской клинической инфекционной больнице. Сообщение об это появилось в соцсетях РКИБ. Также казанцы принесли с собой плакат с надписью «Не болейте!».
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