Итоги дня: научно-образовательный центр мирового уровня в Татарстане, закрытие сахарных заводов, смерть последнего маршала СССР

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 февраля.

В ночь на воскресенье борт МЧС доставил из Токио в Казань восьмерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. В соцсетях и мессенджерах немедленно начали распространяться панические сообщения с призывами не выходить из дома. Сегодня корреспонденты «Реального времени» побывали в Республиканской клинической инфекционной больнице и выяснили подробности о состоянии пациентов, условиях их пребывания в столице Татарстана и мерах, принимаемых к предотвращению распространения опасного заболевания.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня. Указанный центр должен стать объединением вузов и организаций реального сектора экономики.

Ведомости» написали о приостановке работы сахарных заводов в Нурлате (Татарстан), Мелеузе (Башкирия) и Товарке (Тульская область) на ближайший сельхозсезон 2020—2021 гг. О поиске инвесторов для предприятий уже заявили власти Татарстана и Башкирии.

По ходатайству Следкома Советский райсуд Казани вновь отстранил от должности главу следственного отдела СКР Набережных Челнов Камиля Халиева и его зама Ильдара Шакирова. Претензии к ним появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.

В Москве в возрасте 95 лет скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

В Татарстане руководство азнакаевской школы №7 уволило учителя технологии за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Поводом для разбирательства стало распространившееся в соцсетях видео, на котором мужчина в присутствии детей сидит на парте и, качаясь, пытается что-то говорить. Чуть позже учитель теряет равновесие и падает с парты назад, на пол. Школьники окружают мужчину, кто-то из них со смехом говорит: «Умер».



ПАО «КАМАЗ» издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля на случай перебоев в поставках комплектующих.



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение кабмина РТ о проведении в республике санитарно-экологического двухмесячника. Он стартует 1 апреля и продлится до 31 мая.