В России насчитали 6,3 тыс. электромобилей

На 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей. По данным «Автостата», это всего лишь 0,014% от общего парка легковых машин в России.



83% парка электромобилей занимает Nissan Leaf - более 5,2 тыс. экземпляров. Еще 410 машин приходится на Tesla - 233 Model S, 155 Model X и 22 Model 3.

Также в России есть 328 электрокаров Mitsubishi i-MiEV, 139 — Jaguar I-Pace, 96 - Lada Ellada, 38 - Renault Twizy, 37 - BMW i3, по 3 - Hyundai Ioniq и Peugeot Ion.

Ранее компания Sony, ранее известная как крупный производитель бытовой техники, на новогодних праздниках представила свой электромобиль. Седан Sony Vision-S был продемонстрирован 7 января на выставке потребительской электроники CES 2020.