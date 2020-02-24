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Китай представил вакцину от коронавируса

13:45, 24.02.2020

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что вакцина от коронавируса уже разработана. Однако ее необходимо дополнительно протестировать.

По словам посла, эпидемию надеются победить с помощью новой вакцины.

«Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже — где-то в течение марта», -цитирует слова посла ТАСС.

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