Китай представил вакцину от коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что вакцина от коронавируса уже разработана. Однако ее необходимо дополнительно протестировать.



По словам посла, эпидемию надеются победить с помощью новой вакцины.

«Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже — где-то в течение марта», -цитирует слова посла ТАСС.

