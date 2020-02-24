«Нефтехимик» в овертайме одолел «Амур» и вышел на восьмое место на Востоке

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл хабаровский «Амур» (3:2от).

Нижнекамцы первыми открыли счет на 6-й минуте встречи и уверенно вели до третьего периода. В заключительной двадцатиминутке после серии удалений игроков «Нефтехимика» хозяева получили возможность сыграть 7 минут в большинстве. В результате хабаровчане сумели сравнять счет, а потом и выйти вперед. Однако за 3 минуты до конца встречи Рясенский перевел игру в овертайм.

В дополнительное время нижнекамцы заработали право на штрафной бросок. Реализованный Уайтом буллит принес «Нефтехимику» итоговую победу.

Таким образом, нижнекамцы набрали 62 очка и вышли на восьмую строчку Восточной конференции.

«Амур» — «Нефтехимик» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 -Митчелл (Брынцев, 06:21)

1:1 — Йордан (Г.Зогорна, Файзуллин, 47:07, бол)

2:1 — Рассказов (Витасек, 50:42)

2:2 — Рясенский (Куликов, Хафизов, 56:53)

2:3 — Уайт (штрафной бросок).