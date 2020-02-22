В Италии в номерах российских биатлонистов полиция провела обыски

В отеле, в номерах членов сборной России по биатлону в итальянском городе Атхольц прошли обыски.

По данным «Матч ТВ» обыски проходили по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) из-за того, что личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович приехал не по своей аккредитации. Однако, по информации ТАСС, полиция нагрянула из-за нарушения антидопинговых правил.

В ситуации разбирается генконсульство России в Милане. На место выехал сотрудник диппредставительства.

В текущем чемпионате Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования. Также сегодня он должен принять участие в мужской эстафете.



Ранее в австрийском Хохфильцене местная полиция предъявила ряду российских спортсменов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Среди них был Александр Логинов.

