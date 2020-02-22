За январь выручка в сфере животноводства составила 6 млрд рублей

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил о выручке сельхозпроизводителей за январь, которая составила 7,8 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей — от животноводства.

По словам министра, произведено 35 тыс. тонн мяса скота и птицы, выручка от реализации составила 3 млрд рублей (102%). Прирост мог бы быть выше, однако на 14% снизились закупочные цены на свинину.

Также в РТ произведено свыше 112 тыс. тонн молока (106%). Реализовано 104 тыс. тонн на сумму 2,6 млрд рублей.

Ранее Татарстан занял второе место в рейтинге российских регионов по объему выручки животноводов.