США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

США провели военные учения, симулирующие ответный удар после применения Россией ядерного оружия.

По сценарию, Россия приняла решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против территории стран НАТО.

«Потом начинается разговор, который бы был в этом случае, сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ», — цитирует ТАСС представителя министерства обороны США.

Представитель Пентагона сообщил, что удар был ядерным, но каким именно был «ответ» США, уточнить отказался.

