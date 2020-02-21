Итоги дня: перестановки в правительстве Татарстана, Путин назначил судей и задержание доцента КФУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 февраля.
- Фарид Абдулганиев покинул пост министра экономики Татарстана. Он назначен помощником президента республики по малому бизнесу. Министерство же возглавил Мидхат Шагиахметов.
- Кроме того, назначен врио председателя Центризбиркома Татарстана. Руководить ЦИКом до выборов председателя будет Олег Сквордяков.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей. В том числе глава государства назначил девять судей в Татарстане. Например, Ленар Салахов стал председателем Нижнекамского городского суда, Марсель Ахметшин — зампредседателя Ново-Савиновского суда Казани.
- В Челнах доцент кафедры автомобильного отделения Набережночелнинского института КФУ подозревается в получении взятки. В Следкоме подтвердили информацию о задержании, но отрицают, что сумма взятки составила 175 тысяч рублей.
- Росавиация одобрила производство вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности. Он войдет в линейку Aurus и получит два кресла VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц.
- Путин повысил официального представителя МВД России Ирину Волк. Она наконец переведена из полковников в генерал-майоры.
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