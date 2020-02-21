Ученые рекомендовали лишить замминистра здравоохранения докторской степени

Лишить замминистра здравоохранения Сергея Краевого степени доктора наук постановил диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Однако окончательное решение должна вынести Высшая аттестационная комиссия (ВАК).

«Решение принято, мы постановили лишить, но мы не последняя инстанция. Последнее слово за президиумом ВАК. Решение принято в связи с массивными заимствованиями в диссертации, более 70%», — приводит ТАСС слова председателя диссовета Ирины Сон.

Ранее подобная история произошла с экс-министром культуры Владимиром Мединским. Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить чиновника докторской степени за антинаучность диссертации. Однако в итоге он остался доктором исторических наук.