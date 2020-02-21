КАМАЗ и «Соллерс» поддержали идею повысить налог на старый транспорт

Производитель грузовиков КАМАЗ и один из основных производителей легких коммерческих автомобилей «Соллерс» поддержали инициативу Минпромторга РТ поднять с 2021 года ставки транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса Евро-3 и ниже.

«Сейчас процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий — 3% в год, тогда как нормальный уровень выбытия составляет не менее 7%. В результате доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объема парка и остается критически высокой, что представляет собой и экологическую (объем загрязняющих выбросов), и экономическую (эксплуатация автопарка в серой зоне) проблему. А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк еще и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров», — заявили в «Соллерсе» (цитата по «Интерфаксу»).



В КАМАЗе заявили, что всегда выступали «за экономические меры стимулирования вывода из эксплуатации старых неэкологичных грузовиков и создание условий безболезненного перехода эксплуатантов техники на более высокий экологический класс».

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов заявил, что в России не оценят идею Минпромторга РФ поднять транспортный налог для автомобилей экологического класса «Евро-3» и ниже. В стране по-прежнему много старых машин вообще без пометки «Евро».