У 11 пассажиров Diamond Princess, сошедших с судна, обнаружили коронавирус

Фото: посольство РФ в Японии

У 11 американцев, покинувших круизный лайнер Diamond Princess, обнаружен коронавирус. Сейчас они находятся в медицинском центре Университета Небраски в США.

Власти США в понедельник завершили эвакуацию своих граждан с лайнера Diamond Princess в Японии. Из 13 помещенных в медицинский центр пассажиров 11 оказались инфицированными. При этом у большинства нет никаких симптомов болезни, у остальных — незначительные симптомы, передает «РИА Новости».

Напомним, что несмотря на снятие карантина на корабле, все еще выявляются случаи заражения. Так, вчера стало известно об инфицировании двух россиян. О состоянии казанцев, находящихся на судне, до сих пор ничего не известно: посольство РФ в Японии отказывается комментировать здоровье пассажиров. Глава семейства Щербаковых не выходит на связь журналистами.

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