Главное к утру: задержание экстремистов, поднятие транспортного налога и «шаг к консолидации» мусульман
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 21 февраля.
- В России не оценят идею Минпромторга РФ поднять транспортный налог для автомобилей экологического класса «Евро-3» и ниже. В стране по-прежнему много старых машин вообще без пометки «Евро», заявил вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.
«Автовладельцы однозначно воспримут это негативно. Средний возраст автомобилей в России — 13,5 года. Учет автомобилей с низким экологическим классом вообще не велся, у нас огромное количество транспортных средств, у которых в свидетельстве о регистрации не стоит отметка «Евро», — рассказал Клевцов.
- Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Жилой комплекс «Олимп» подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании Игоря Талайко. По мнению управляющего, он должен выплатить 150,4 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
- Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов предложил лидерам мусульманских организаций объединиться. Он считает создание единого органа «шагом к консолидации».
- Татарстанское управление ФСБ официально сообщило о задержании троих подозреваемых в создании ячейки запрещенной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
«Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера «джихадистов» и двух активных членов, осуществлены обыски по четырем установленным адресам, используемым членами религиозно-экстремистской группы», — сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.
- Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор провели рейд вдоль берега Волги, используя судно на воздушной подушке. Он позволил выявить подготовку строительства прямо на берегу реки. На участке были замечены рабочие, экскаватор, трактор и капер. После высадки проверяющих, работы свернули.
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